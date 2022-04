Aitame üheskoos! 2,5-aastane Marta Adel vajab käeproteesi saamiseks heade inimeste abi

Täna on Marta Adel taastumas ja paranemas, kuid tema perekond uue katsumuse ees – laps vajab käeproteesi, mida Eestis ei valmistata, sest tehnoloogilised lahendused nii väikesele lapsele proteesi valmistamiseks Eestis hetkel puuduvad. Saksamaal aga on see võimalik – ning õnneks on Eesti proteesimeistril, kelleni Marta Adeli pere jõudis, Saksa proteesimeistritega ka hea kontakt. Konsultatsioon ise on tasuta ning väike tüdruk ja tema perekond on sinna väga oodatud ja ka valmis nii kiiresti kui võimalik Saksamaale minema, kuid pere vajab abi, et katta reisiga kaasnevad kulud ja valmiva käeproteesi omaosalus.