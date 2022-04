Ahastuses noor naine: kui ma seda ei tee, ei seksiks me tõenäoliselt kunagi...

"Minu seksiisu on palju suurem kui temal, nii et mina olen see, kes soovib seksida ja on selle algataja. Sageli lükkab ta mind tagasi.

Praeguseks ei taha ma isegi seksi algatada. Aga kui ma seda ei tee, ei seksiks me tõenäoliselt kunagi. Tunnen end pideva tagasilükkamise tõttu haavatuna. Kui ma räägin talle, mis tunde see minus tekitab, tuletab ta mulle meelde, et ta on vanem ja meie sugutung ei ole sama. Sellegipoolest teadis ta algusest peale, et ma olen noorem ja mu seksiisu on palju suurem kui temal.

Hiljuti avastasin ka, et ta masturbeerib pornot vaadates umbes kolm korda nädalas, kuid ta ei seksi minuga. Seksime vaid korra nädalas, kuid varem seksisime viis kuni kümme korda nädalas.

Me kihlusime hiljuti ja hakkasime oma tulevikku planeerima, nii et ma ei tea, miks ta pigem masturbeerib ja lükkab mind tagasi, kui seksib. Miks ta seda teeb, kuigi ta teab, et mul on tema pideva tagasilükkamise tõttu valus?“

Allikas: Insider