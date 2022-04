Ahastuses noor naine: kui ma seda ei tee, ei seksiks me tõenäoliselt kunagi...

"Minu seksiisu on palju suurem kui temal, nii et mina olen see, kes soovib seksida ja on selle algataja. Sageli lükkab ta mind tagasi.

Praeguseks ei taha ma isegi seksi algatada. Aga kui ma seda ei tee, ei seksiks me tõenäoliselt kunagi. Tunnen end pideva tagasilükkamise tõttu haavatuna. Kui ma räägin talle, mis tunde see minus tekitab, tuletab ta mulle meelde, et ta on vanem ja meie sugutung ei ole sama. Sellegipoolest teadis ta algusest peale, et ma olen noorem ja mu seksiisu on palju suurem kui temal.