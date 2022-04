Neljandat kuud rase: beebigrupp, mis peaks motiveerima, on hoopis suur stressiallikas

"Ühinesin Facebookis septembribeebide grupiga, et saada kasulikku infot raseduse ning selle kohta, kuidas teistel läheb ja saada kiirelt vastus mõnele murele või lugeda teiste omi.

Tõsi, see on tõesti selleks hea koht, sest naised räägivad palju, avameelselt ja vastuse saab kiiresti.

Siiski paneb mind muretsema see, KUI agarad on teised tulevased emad. Juba grupiga liitudes, kaks kuud tagasi, olid osadel naistel ostetud vankrid, rinnapumbad, kandelinad, kõristid, tatipumbad...

Mina polnud veel midagi teinud, sest tundus liiga vara ja mul polnud ju veel aegagi süveneda, mida kõike võiks vaja minna. Hetkel käin veel täiskohaga tööl ja emaduspuhukusele saan juulikuust.

Nüüd, kui näen ja loen seal grupis iga päev ülientusiastlikest tulevastest emadest, kel on tõenäoliselt juba kõik olemas ning isegi sünnitusplaan ja kava koos, on see tekitanud minus suurt stressi. Ma tõesti tunnen end juba täna, neljandal kuul täiesti läbikukkununa.

See kõik on niigi mulle uus ning rasedus ei ole kulgenud ka kõige lihtsamalt. Mul tõesti pole olnud aega tegeleda sellega, et muretseda koju kõik tulevasele beebile vajalikud asjad. Pealegi on mu ema alati olnud ebausklik ning öelnud, et ei tasu nii vara asju ette ära osta. Ise olen plaaninud seda teha siis, kui töölt vabaks saan...

Mida ma siis tegema peaks, kas hakata end KOHE teemaga kurssi viima, mida osta ja mida beebil võiks vaja minna, või on mul siiski aega?"