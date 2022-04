Näitleja Jennifer Aniston avaldas levinud probleemi: mida rohkem ma selle pärast muretsen, seda raskem on uinuda

Hiljuti tehtud intervjuus rääkis 53-aastane staar, kuidas unes kõndimine ja unetus on mõjutanud tema tervist, sest on nendega võidelnud juba aastakümneid. Nüüdseks on ta unes kõndmisest lahti saanud.

Aniston rääkis, et ühel korral pani ta öösel unes käies kogemata tööle ka alarmi ja ärkas selle peale üles. See juhtus aga perioodil, kus ta vaevles tohutu unepuuduse käes, praegu on tema olukord parem.

Ta ütles, et ei pöördunud arsti poole väga pikka aega, sest ei seadnud oma uneprobleeme prioriteetide hulka. Praegu on tema suhtumine muutunud ja tegeleb sellega, sest unepuudus muutus asjaks, mis tema elu tõsiselt segas. Aniston ütles, et algselt oli uni tema nimekirja lõpus, kuid kuna see kuulub kolme tervisesamba (dieet, trenn ja uni) hulka, siis ei saa ta seda tähelepanuta jätta. Kui ta pole hästi maganud, siis ei suuda ta treenida ega õigesti süüa.

Näitleja lisab, et uneprobleemid algasid tal umbes 30-aastaselt või lausa varem, kuid nooremana ta lihtsalt ei märganud neid. Tähelepanu said mured siis, kui see hakkas mõjutama tema päeva ja tööd ning lisaks vaimu ja kehalist tegevust. Ta lisas: "Ja mida rohkem ma selle pärast muretsen, seda raskem on magama jääda."

Allikas: Insider