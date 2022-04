Kuid tavaliselt on üks sõbrannadest ka see imenaine, kelle elu tundub täiuslik. Ta on edukas, enesekindel ja ajab sind oma säraga lausa kadedaks, kuid samas vihane ei saa sellise täiuslikkuse peale ka olla. Kokkuvõtval on see tema, kelle moodi me kõik olla tahame. Siin on asjad, kuidas need imenaised teevad.