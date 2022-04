Teeme asja selgeks: kas geelmaniküür on sinu küüntele tervislik?

Lühike vastus: oleneb. Kaasaegse geellaki keemiline koostis on praktiliselt kahjutu. "Oluline on märkida, et poolpüsivad tooted küüntele – nagu geellakk – ei kahjusta teie küüsi. Tegelikult võib see aidata kaitsta sinu naturaalseid küüsi keskkonnamõjude eest," ütleb Heather Reynosa.