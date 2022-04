Hämmingus naine: abikaasa keeldub minuga ühes voodis magamast, kui mul on päevad. Põhjuseks tõi ta selle...

Põhjuseks toob mees selle, et ei tunne end ebamugavalt. Kuid mitte alati pole see nii olnud. Varasemalt kasutas naine menstruatsiooni ajal tampoone, kuid nüüd, ei saa ta neid enam tervislikel põhjustel kasutada ning on asendanud tampoonid sidemetega. Just viimased ongi mehe jaoks põhjus, miks ta kolib iga kuu diivanile. Nimelt ütleb mees, et ei tunne end mugavalt ega kindlalt, kui naine ei kanna tampoone, vaid sidemeid. Põhjuseks tõi ta selle, et sidemed võivad öö jooksul lekkida ja see oleks tema jaoks ebamugav.

"Mees oli pettunud, et ma temaga ei konsulteerinud enne, kui sidemeid kandma hakkasin. Minu jaoks see polnud üldse suur asi, kuid tema jaoks on," räägib naine ja lisab, et kui mees palus tal selleks ajaks diivanile kolida või taas tampoone kasutama hakata, oletas ta, et abikaasa tegi nalja. Kahjuks siiski ei teinud ja nüüd koliski mees ise diivanile magama.

"Ma ütlesin talle, et ta on draamakuninganna, sest tema kompromissid on ebaloogilised."