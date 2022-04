Teesklesin mehele 10 aastat orgasme. Kuidas selle õige orgasmini jõuda?

Kommunikatsioon on magamistoas sama oluline kui muudes tubades. Avatud ja ausa suhtlemiseta võib iga naisega juhtuda, et ta teeskleb aastaid orgasme. Naine tahab meest voodis tema soorituse eest premeerida. Orgasm on mehele suurim preemia, isegi kui naine enda oma teeskleb! Mehed on enamasti voodis hakkamist täis ja oma naise rahuldamine on ülim eesmärk. Kui aga naine ise oma keha ei tunne, ei oska ka mees tema orgasmi meloodia nuppe õiges järjekorras vajutada. Kui naistelt küsiti, kas nad usuvad, et neil on g-punkt, vastas 56% eitavalt. See on selge märk, et oma kehaga ei olda sinasõbrad. Naistel ei ole mitte g-punkt, vaid naudinguid täis g-tsoon, mis pakub erinevaid orgasme. Selleks et keegi ei peaks voodis orgasme teesklema, peab naine oma keha ise tundma õppima ja mees on selleks parim abiline.

Mis on g-punkt? Kus on g-punkt? On see üldse päris?

G-punkti avastas 1940-ndatel Saksa teadlane Ernst Gräfenberg. See fakt on natuke võrreldav väitega, et Columbus avastas Ameerika - millegi, mis oli olemas juba ammu enne seda, kui Columbus sinna jõudis. Aga Ernst Gräfenbergi järgi on g-punkt oma nime saanud. 2012. a avaldas üks uuring, et pole piisavalt anatoomilisi tõendeid, mis kinnitaksid, et igal naisel on g-punkt. Pärast seda tekkis seisukoht, et g-punkt pole niivõrd eraldi seisev mõnupunkt, kuivõrd kliitori mõnunärvide lõpmed, mis ulatuvad vagiinasse.

2022. aastal tuli Sexual Medicine Review välja ahjusooja avastusega, et g-punkt ei ole üldse punkt, vaid hoopis tsoon, mis koosneb mitmest mõnunärve täis osast:

peri-ureetra näärmed

ureetra

tupe eesmine sein