Psühholoog Karmen Maikalu: oleme liikunud ühes kriisist teise, covidist sõjakriisi, meie pered on suure surve all

„Oleme liikunud ühes kriisist teise, covidist sõjakriisi, meie pered on suure surve all. Sageli küsitakse, et mida siis teha? Kuidas saada hakkama?“ kõneles Maikalu. „Perekonnas on kõige esimene küsimus lapsevanema toimetulek. Lapsevanema seisund mõjutab last — õnnelikul lapsevanemal on õnnelikud lapsed. Lapsed märkavad oma vanemate muret ja stressi rohkem, kui me oskame arvata. Kui ma lapsevanemana olen raskes seisus, siis ma pean teadvustama, mis minuga toimub ja miks. Oluline on, et saaksime aru, mis meid ärritab.“

Maikalu sõnul kipuvad eestlased endiselt jääma oma muredega üksi ning vaikima. „Me ei julge abi küsida ega ennast avada. Me ei tohi jääda oma kapslisse, peame leidma inimese, kes kuulab ja mõistab.“

„Tänasel päeval tuleb piirata uudiste lugemist, me oleme ennast uudistega üle ujutanud,“ rääkis Maikalu. „Inimesed ei tule toime, kui kõike on liiga palju. Kõige olulisemad märksõnad on söömine, magamine, liigutamine. Kui inimesel on palju stressi, siis baasvajaduste katmine on kõige olulisem.“

Samuti soovitab psühholoog planeerida positiivseid elamusi, kuigi see võib tunduda raske. „Kui peres on kriisisituatsioonid, on raske hakata midagi toredat tegema, see peab olema teadlik ettevõtmine. Tuleb teadlikult planeerida positiivseid elamusi. Me ei tohi olla ainult negatiivsuse sees.“

Laste puhul tuleb Maikalu sõnul kindlasti tähele panna äkilisi muutusi. „Kui rõõmus laps muutub kinniseks, kui tagasihoidlik laps muutub väljakutsuvaks, kui tekivad õpiraskused. Kui midagi käitumises muutub, tuleb välja uurida, milles on põhjus. Kui laps sageli nutab, muretseb pidevalt, ei suhtle sõpradega või räägib enesetapust, siis see on riskikäitumine. Massiline probleem on enesevigastamine — Eestis on kolmandik lapsi ennast ise tahtlikult vigastanud.“