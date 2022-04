Intiimsus on suhtest kadunud? Asjatundjad avaldavad olulised nipid, et vundament uuesti püsti seada

Kui kuuleme sõna intiimsus, tuleb paljudele meist esimese asjana meelde seks. Tegelikult on romantilistes suhetes mitu erinevat tüüpi intiimsust ja need kõik on erinevatel põhjustel olulised. Olenemata sellest, kas tunned end partnerist emotsionaalselt eraldatuna või soovid magamistoas kadunud sädet uuesti sütitada, siis loe edasi, et saavutada see tõuge intiimsuse turgutamiseks.