Ambitsioonikas, enesekindel ja seksikas, aga meest ei leia ka parima tahtmise juures! Selgitame välja põhjuse

1. Ta äratab meestes aukartust



Mehed tahavad tunda end vägevate ja tugevatena. Iseseisva ja väga targa naisega käimine paneb mehi kohmetuma ja tekitab neis alaväärtustunde. See on naine, kes teab, mida ta tahab. See on naine, kes näeb mehi läbi. Ja mehed aimavad seda ette.

2. Ta on iseseisev ja paneb palju rõhku karjäärile

Mehed on juba kord sellised, et tahavad oma naist kaitsta ja tema üle domineerida, see rahuldab nende ego. Kui mees tunneb, et naine tema kaitset ei vaja, siis puudutab see tema enesekindlust. Selline naine ei vaja mehe teeneid, ta tahab, et mees aitaks tal tema unistusi täide viia. Ta tahab enese kõrvale sama ambitsioonikat meest, kes teda toetab moraalselt ja näitab üles initsiatiivi.

3. Ta ei talu rumalust

Juba kaugelt tunneb tark naine ära rumala mehe. Selline naine tunneb oma väärtust ja teab oma hinda, ta austab end piisavalt selle jaoks, et hakata suhtlema rumala mehega. Teist võimalust ta ei anna.

4. Ta teab, kui talle valetatakse

Ta on aus ja ootab sama ka sinult. Kui sa talle valetad, ära hakka vabandusi otsima, et end õigustada, see muudab sind veelgi alatumaks tema silmis. Ta tahab sinult, et sa oleksid tema vastu aus ja õiglane.

5. Ta teab, mida ta tahab

Ja ta teab, kuidas seda saavutada. Kui talle keegi ei meeldi, siis annab ta sellest teada. Ta ei ole meeleheitel, ta võib elada kas üksi või kellegagi koos. Kui sa talle meeldid, siis pole sul vaja esimest sammu teha.

6. Tal on suured eesmärgid

Armastuse leidmine ei ole tema jaoks prioriteet. Tal on omad unistused, ambitsioonid ja ta tahab maailma avastada. Ta ei jäta seda kõike sinu pärast.