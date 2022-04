Kassapidaja avaldab rõveda harjumuse, mida paljud inimesed makstes teevad: see on väga ebahügieeniline!

Naise sõnul on see harjumus lausa nii laialt levinud, et ta kohtab seda oma tööl pidevalt.

Nimelt panevad paljud inimesed kassasse jõudes oma rahatähe või loteriipileti (selleks, et võitu kätte saada), hetkeks hammaste vahele "hoiule", et siis sahmerdades kotist midagi otsida. "Selline käitumine on lihtsalt rõve, rääkimata sellest, kui ebahügieeniline see on," sõnab kassiir ja palub inimestel see koheselt lõpetada.