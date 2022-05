Ohoo! Teadlased avastasid, et porno vaatamisel on üks suur pluss, mis võib parandada teie voodielu

Enne uuringut olid osalejad esitanud informatsiooni enda seksuaalelu ajaloo kohta ning samuti ka kui tihti nad pornograafiat vaatavad. 50% valimist teatasid, et nad ei ole regulaarselt pornograafiat vaadanud, mis on autorite sõnul tavalisem, kui üldiselt arvatakse.

Kuid selle uuringu tulemustest leidsid teadlased, et pornograafia sagedasema tarbimise ajalugu ennustas kõrgemat seksuaalse erutuse taset. Nimelt, kui pidevalt pornot vaatavad paarid oleksid näidanud uuringus väiksemat erutuse märki, peaks arvatavasti paika ka need eelnimetatud hirmud. Ent selle asemel hoopiski need noored, kes vaatasid regulaarselt pornot, väljendasid ka OM seansi ajal suuremat erutust enda partneri suhtes.

Ehkki mure, et pornograafia vaatamise tõttu võib partner vähem erutuda sinu peale, näib olevat alusetu, tasuks kindlasti meeles pidada, et pornograafia vaatamine on igas paarisuhtes erineval kohal ja tasuks oma partneriga läbi arutada, kus see on teie suhtes.