Inimestel on loomulik tahe petta ehk kolm teaduslikku põhjust, miks monogaamsed suhted ei toimi

Teaduse järgi ei pruugi monogaamne suhe nii tavaline olla ja need kolm põhjust on selles süüdi.

Mehed ja naised kaotavad aja jooksul huvi seksi vastu

Uuringud on näidanud, et naised kipuvad aja jooksul muutuma kirglikust armastusest kaastundlikuks, mis tähendab, et suhe muutub pigem platooniliseks sõpruseks. Ja see pole ju miski, mida sa romantilises suhtes tahad. Säästa seda platoonilist armastust oma naissoost sõbrannade vastu.

Psychology Today artikli kohaselt kannatavad monogaamsetes suhetes ka meeste seksiisud. „Inimesed on arenenud seksuaalelu jaoks, mis hõlmab mitut samaaegset seksuaalsuhet,” kirjutas Ph.D Christopher Ryan. Ta lisas, et mehed kaotavad järk-järgult huvi enda partneri vastu, kui sekselus pole enam uudsust. Ja kui mees leiab endale uue partneri, tuleb see seksuaalne põnevus tagasi.

Monogaamia tapab naiste parimaid seksi„aastaid”

Oled ilmselt juba kuulnud, et mehed saavutavad oma seksuaalse haripunkti 20. eluaastates, samas kui naised saavutavad selle tavaliselt alles 30. ja 40. eluaastatel. Teadus on avastanud, et naised, kes on „parimatel aastatel” suhtes, teatavad madalast seksuaalsest ihast. Kuigi tegelikult peaksid need aastad olema just elu parima seksiga!

Loomulik tahe petta

National Science Foundationi andmetel on ainult kolm kuni viis protsenti imetajatest monogaamsed. Päris karm, eks?

Uuringud on leidnud, et seksuaalne monogaamia sõltub ka hormoonidest ja retseptoritest, mida aju vabastab. Inimeste retseptorid on erinevad, mistõttu mõned inimesed kalduvad rohkem polüamooria poole kui teised.

Allikas: Your Tango