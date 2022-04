Laps või sina ise ei suuda enam pilku telefonist pöörata? Viis toredat õuemängu kogu perele

See on ilmselt paljude lapsevanemate peavalu, kuidas panna oma võsuke ilusa kevadise ilmaga natukenegi aega õues veetma. Põnev lahendus on võtta laps kaasa ja minna üheskoos õue mängima mõnd hoovimängu. Kampa võib võtta veel nõbud, naabrilapsed või klassikaaslased!