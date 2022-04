Mariann ja Maribel Vaher tõdevad, et on alati olnud lähedased – kaksikutel on lihtsalt eriline side. Mariann hindab oma ões enim julgust.

Koos ja teineteist toetades tegid õed läbi ka suure kehakaalulanguse. Nad selgitavad, et kehakaal hakkas tõusma, kui nad otsustasid pärast seitset aastat korvpalli mängimist korvpallitossud varna panna ning õppisid pagar-kondiitriteks.