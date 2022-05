Appi, mu mees tegi konto tutvumisportaali – mida ma nüüd teen?

Ja kuidas tema reageerib? Tõenäoliselt süüdistab mees sind tema järel luuramises ja tema asjades sobramises. Ent sa ei tohi lasta end sellest häirida, mitte sina ei ole see, kes peab end süüdi tundma, kui sul on kindlad asitõendid, et su mees on teinud konto tutvumisportaali.

Ilmselt tulevad edasi sellised selgitused stiilis "Ma tegin seda ajaviiteks. Huvi pärast. Igavusest. See on virtuaalne, see pole ju päris elu" jne. Sellega katsub mees oma süüd vähendada. Millele kindlasti järgneb: "Ma lõpetan selle nalja ära. Ma kustutan oma konto ära."

Igas suhtes on mingil hetkel vaja oma saladusi enesele hoida, seda, mida sa oma kaaslasega ei jaga. Ja internet on selle jaoks ideaalne vahend. See, et mees teeb tutvumisportaali konto, on tema jaoks fantaasiate väljaelamine, võimalus teada saada, et teda veel keegi vaatab ja ta on veel võimeline naisi võluma. Teiseks võib ta ekraani taga rääkida vabamalt kui päriselus, kartmata, et keegi teda ära tunneb.