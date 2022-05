Vajalik ülevaade! See on juhend neile, kes elavad koos KAALUDE tähemärgi esindajaga

Üldiselt pole Kalade tähtkujus inimesele vaja palju selleks, et armuda. Ta on hingelt kunstnik ja loominguline töö sobib talle hästi. Mis puutub armastusse, siis kuulab ta alati oma südant ja võib olla romantiline. Ta on tundlik ja emotsionaalne. Aga tal on ka oma nõrgad küljed. Tõenäoliselt kõige suurem on see, et ta tundub alati eemalolev.

Omas maailmas

Vahel jääb mulje, et ta on täiesti omas maailmas ega huvitu mitte millestki, mis tema ümber toimub. Ega ka mitte sinust.

Ta unistab palju. Ja loob endale oma isikliku maailma, kuhu ta aeg-ajalt põgeneb. Väga raske on tema tähelepanu võita ja selle tõttu võib jääda kergesti mulje, et ta on ükskõikne, enesekeskne, eraklik. Teiselt poolt heidetakse talle sageli ette seda, et ta ei suuda midagi tõsiselt võtta ja käib ringi kogu aeg pea pilvedes. Kui su kaaslane on sündinud Kalade tähtkujus, siis oled sa ilmselt märganud, et ta hoiab oma kohustustest eemale. Ta lihtsalt ei suuda otsuseid vastu võtta ja selle tõttu vajab enda kõrvale tugeva loomusega inimest, kelle peale ta toetuda võib.

Ootamatud tujukõikumised

Kui sa elad koos Kalade tähtkujus sündinud inimesega, oled sa ilmselt märganud, et ta võib mõnikord käituda täiesti ootamatult. Näiteks muutub ta aeg-ajalt hästi melanhoolseks. Ta võib langeda lihtsalt niisama suurde masendusse või siis depressiooni. Ja lisaks kõigele on ta suur pessimist, kellel on väga madal enesekindluse tase.

Aga hoolimata kõigest sellest on ta hästi intelligentne ja andekas, kes võib elus läbi lüüa tingimusel, et keegi teda toetab ning usub temasse.

