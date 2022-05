Riided alati kortsus? Kuus üllatavat viga, mida teed oma riideesemete hooldamisel

Tänapäeval on tegelikult juba pesumasinaid ning kuivateid, mis on spetsiaalselt disainitud selliselt, et need tagaks pesu lõpuks vähem kortsunud pesu. Nutikatel masinatel on näiteks triikimis- või siis hoopis aurufunktsioon, mis lisab pesutsükli lõpus masinasse auru, mis oluliselt vähendab riiete kortsumist. Taolise masinaga on kusjuures võimalik riideid auruga värskendada ning “triikida” ka ilma tervet pesutsüklit läbimata.