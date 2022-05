Näitlejanna Rose Leslie avameelselt abikaasa sõltuvusprobleemist: minu asi ei ole teda selle eest kaitsta

Täna jagab oma kogemust ja kooselu sõltlase kõrval Haringtoni abikaasa Rose Leslie. "Kiti jaoks on kõige olulisem, et ta saaks aru, et tegemist on sõltuvusega ja ta on sõltlane," alustab Leslie. "AA (Anonüümsed alkohoolikud – toim) kliinik on tema elukvaliteeti palju parandanud. Seal on armas ja toetav keskkond, mis kinnitab talle, et ta pole oma murega üksi. Kui ta ei raviks seal oma sõltuvust, oleks ta kindlasti tänaseks juba hoopis teine inimene," sõnab naine, vihjates sellele, et sõltuvusest vabanemine on väga pikk protsess.