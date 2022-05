ARVAMUS | "Minul oleks häbi end vaid ülalpeetavaks nimetada! Vähendab inimese väärtust..."

"Nagu siin juba keegi ütles, oleks ka minul häbi end vaid ülalpeetavaks nimetada. Vähendab inimese enda väärtust. Mul on alaealine laps ülalpeetav, ma pean üleval ka oma koduloomi.

Üks täiskasvanud inimene aga võiks ikka ise ka midagi teha lihtsalt vegeteerimise asemel. Ütled, et maksaTE arveid – see ju vale! Sina ei maksa midagi, su mees maksab. Oledki lihtsalt üks ülalpeetav, aksessuaar. Eks elu ole kergem muidugi, kui raha pärast muretsema ei pea, aga täielik hõlpelu on siiski liig."