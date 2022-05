Märka varakult! Need märgid viitavad sellele, et sinu kass võib olla stressis ja õnnetu

Kui tavaliselt on su kass rõõmus ja rahul õhtuti, kui sa koju tuled aga mõnda aega juba, ei viitsi ta mängida ja peidab end sinu eest, võib selle taga midagi olla. Ka kassid võivad tunda stressi nii nagu inimesed. Loomad tunnetavad ka inimeste emotsioone, mis omakorda mõjutavad nende tundeid. Ja kui loom ei saa piisavalt tähelepanu ja hoolt, võib see temas tekitada pingeid ja stressi.

Millised märgid viitavad sellele, et su kassil on stress?

Kui su kass ei söö enam, magab palju rohkem, kui tavaliselt või siis muutub agressiivseks, on see märgiks, et ta ei tunne ennast hästi. Need on märgid, et kass on õnnetu. Kui kass ei käi enam liivakastis, kui ta hoiab ennast eemale ja tahab rohkem omaette olla, kui ta ei taha enam mängida, siis võib see märgiks olla stressist. Sellisel puhul oleks kõige targem pidada nõu loomaarstiga, sest stressi taga võib olla ka mõni haigus.

Kui su kass varjab ennast, siis on ta võib-olla õnnetu

Kui su kass on hakanud ennast peitma, siis on see halb märk. Kui sa märkad, et su kass poeb voodi alla ja varjab ennast ja otsib selliseid kohti, kust sa teda ei leia, on see märgiks, et ta on õnnetu ja stressis. Kindlasti tuleks leida põhjus, üldiselt on aga nii, et kui kass tunneb end halvasti, siis tahab ta olla üksi ja omaette.

Kui kass on stressis, siis magab ta rohkem

Kassid üldse magavad palju, keskmiselt 12 - 16 tundi päevas. Kui sa aga märkad, et su kass magab rohkem või siis vähem, siis ära kohe muretsema hakka, sest mõnikord kassid magavadki rohkem. Kui su kass aga magab palju rohkem või palju vähem, kui tavaliselt, siis võib see olla märgiks stressist. Samuti see, kui ta ei maga enam oma tavalisel kohal, võib olla märk, et ta on õnnetu.

Miks kass on hakanud kõvemini häälitsema?

Kui su kass on hakanud kõvemini häälitsema või kräunuma, siis tahab ta sinu tähelepanu endale tõmmata. See võib ka olla märgiks sellest, et ta on õnnetu. Ka liigne nurrumine võib mõnikord olla märgiks stressist.

Kass on muutunud agressiivsemaks