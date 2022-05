Noor mees kaotas suitsiidi tagajärjel venna: need on sümptomid, mida ei tohiks kunagi tähelepanuta jätta

Peale seda on Ben võtnud südameasjaks tõsta inimeste teadlikkust märkidest, mis võivad suitsiidi ära hoida. Samuti asutas mees pärast venna surma Sam West Foundationi, mille eesmärk on toetada vaimse tervise all kannatavaid noori. Ja nüüd on ta kirjutanud välja oma esimese raamatu "This Book Could Save Your Life: Breaking The Silence Around The Mental Health Emergency", mis aitab samuti vaimsele tervisele tähelepanu pöörata.