“Ühel pool surm, teisel pool kallim hind!” Kiievisse sõitiski ta selleks, et ukrainlastele näidata — on saadikuid, kes ei lase seda sõda ära unustada. Mitte enne, kui see on võidetud. “Ja mitte rahulepinguga, vaid sedasi, et Putini režiim on hävitatud,” ütleb Marina resoluutselt.