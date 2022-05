Algava nädala üheks keerulisemaks märksõnaks kipub kujunema rahanappus. Olulised maksed võivad hilineda ning tekitada doominoefekti.

Kui Kuu laupäeval kell 13.35 Skorpionisse liigub, soovitavad astroloogid mitte esimest korda uusi riideid ja ehteid kanda, need kipuvad siis kergesti katki minema. Õnneks on see nii kirgedest laetud periood, et asjade maailmast ei jõua väga puudust tundma hakatagi.