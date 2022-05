Kas kujutaksid ette, et Suure-Jaani külje all kasvanuna, ajal, mil Euroopat sai piiluda vaid televiisorist, on ühtäkki sinu pilte täis terve Londoni kesklinn? Just nii läks 72-aastase Ehaga, kelle fotograafist tütar Sirli pildistas ta maailmakuulsaks.