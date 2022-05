Aknapesu ootab ees? Proff annab nõu: just nii saad säravad ja puhtad aknad

Olulised on õiged töövahendid

Nagu iga töö puhul, mida paremad on töövahendid, seda kergem on tööd teha. Aknapesu puhul on vaja:

Švamm või lapp - mustuse lahti hõõrumiseks

Kumm - klaasi kuivaks tõmbamiseks.

Mikrokiudlapp - veetilkade eemaldamiseks.

Aknapesutera – kui aknal on linnu väljaheiteid, vaiku, silikooni, värvitäppe.

Akende pesu toimub sisuliselt kahes etapis. Esimese asjana peab mustuse klaasi küljest lahti hõõruma. Teine etapp on kummiga klaas kuivaks tõmmata. Just kumm on kõige olulisem osa puhta ja triipudeta klaasi saavutamiseks.

Tehnikaid kummi liigutamiseks on erinevaid – ülevalt alla, küljelt küljele ja S-tehnika. Viimane on kõige kiirem, aga kodusele kasutajale võib see olla keerulisem. Kõige kindlam viis on küljelt küljele meetod, kõrgete klaaside puhul ülevalt alla.

Tööprotsess

• Esimene etapp on teha aken märjaks. Väliskülgi pestes võib rohkem vett panna, seespool vähem. Sisepindasid pestes oleks mõistlik panna akna alumisse serva rätik, et muid pindu musta vee eest kaitsta.

• Kui kasutada tera linnumusta või vaigu maha võtmiseks, tuleb tera kasutada vaid märjal klaasil ning lükata ühes suunas, mitte edasi-tagasi kraapides. Tera peab olema uus ja väga terav. Roostetanud ja katkise teraga võib klaasi ära rikkuda.

• Päikesepaistelisel päeval võib klaas kiiresti kuivada, aga klaas peab olema märg, et kumm klaasilt vee ja mustuse saaks maha tõmmata.

• Kõige kindlam kummi tõmbamise meetod on küljelt küljele ehk ühest tihendist teise tihendini. Pärast kummiga tõmbamist peab klaas jääma täiesti kuivaks. Kui kummi järel on kas või õrn õhuke veekiht, mis kohe ära kuivab, või mõni veetriip, siis see on pärast klaasil näha.

•Kummiga tõmbamisel on oluline vett juhtida ühes suunas ja mitte lasta vett välja voolata mõlemast kummi servast, sest muidu jäävad veetriibud juba puhastatud aknale.

• Kui kummi klaasi pealt ära võtad, tee see lapiga kuivaks ja alles siis pane uuesti klaasile tagasi.