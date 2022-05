Indres: Pikas suhtes on väga tavaline, et kirg on kadunud ja seks on jäänud unustusse. Kui seda viimast tehakse, siis peamiselt kohusetundest ja etteheidete vältimiseks kui kirest ja vajadusest. Rõhutan ikka ja jälle, et kõige olulisem on omavahel rääkimine ja teise lõpuni kuulamine. Paraku see ei ole nii lihtne, sest motivatsioon on kadunud.