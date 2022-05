Hinnatõus igal pool ja lapse koolilõpp ka veel! Head soovitused vältimaks majanduslikku kahju ja mossis nägu

Kooli lõpetamine on sündmus, mida tegelikult plaanime pikalt ette. 9. või 12. klassi õpilane kuuleb juba 1. septembril, kuidas eesseisev kooliaasta on lõpu algus, ees ootavad eksamid, tähtsad valikud haridusteel, lõpuaktus… Valmistuda tasub ka lapsevanemal. Kogumispäeviku liige Elli tunnistab, et arvestab poja põhikoolilõpuks 700 – 800-euroga, kuhu kuulub nii poja lõpureis klassikaaslastega kui ka uued peoriided ning koduse tähistamise eelarve. „Minu arust on see ikka päris suur väljaminek ning seetõttu alustasin raha kõrvale panemist juba sügisel,” tõdeb Elli.

Harva saame endale kõike ja piiranguteta lubada, seetõttu on oluline mõelda ja arutada, mille kasuks seekord valikut teha. Räägi lapsega, kaaluge oma pere võimalusi ja kulutage sellele, mis on teile oluline, ning säästke seal, mida te niivõrd oluliseks ei pea. „Ma kuulaks siin pigem lapse soove ja keskenduks pigem lapsele – see on tema üritus,” soovitab Kogumispäeviku liige Marcella. „Nii ei pea topelt maksma, sest ühiskond ehk nii eeldab.” On neid noori, kelle meelest pole tähtis minna klassiga lõpuekskursioonile, aga on ka neid, kes pigem jätaksid ostmata uued pidulikud riided, kuid läheksid tingimata reisile. Age hindab, et tema enda mullusele koolilõpetamisele kulus umbes 450 eurot. „Asjad on kallid ja pole imelik, kui inimestel lähevad sellised summad. Valus pauk küll, aga kui korra elus lõpetada, siis võib kulutada küll. Vähemalt on see minu arvamus,” sõnab ta.