"Aga aastakümnete jooksul olen muidugi üritanud kõvasti ümber kasvatada, sellest tühjast on ainult suur tüli tõusnud. Kuid nooruses on ju kõik omaarust jube targad ja siis tekibki näägutamine kergelt. Ega abielu ei ole niisama lihtne, nõuab ikka tööd ja vaeva. Nüüd olen jõudnud sellele arusaamisele ja enam me ei ole aastaid näägutanud ega teineteist ümber kasvatanud. Kasvame jõudumööda laiusesse — enam mitte pikkusesse ja elame rahulikus vaikses kulgemises.”