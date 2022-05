Gerli Padar avaldab asjad, mida emadus talle õpetanud on — mõtled ise ka, et issand, tal on õigus!

Mis on need asjad, mida emadus sulle õpetanud on?

Gerli: Tütred on suurimad õpetajad mu elus. Enamasti reageerime kõigele enda tausta ja elukogemusega. Ja siis tuleb laps ja näeb mingit olukorda puhta lehena. Küsib, et äh, mida sa närvitsed selle asja pärast. Siis mõtled ise ka, et issand, tal on õigus. Mida ma teen väiksest asjast elevanti. Kannatlikkust olen tänu emadusele ka õppinud. Ja oma aega võtma!