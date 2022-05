Tõesti kütkestav: väidetakse, et need kolm sodiaagimärki on kõige seksikamad

SKORPION

Skorpionid on edetabelis esimesel kohal. Skorpion on kõige seksikam tähemärk, kes on suuteline oma kaaslast viima seitsmendasse taevasse. Skorpion võib muuta voodielu uskumatult nauditavaks. Skorpion on suurte soovidega, ta nõuab palju iseendalt ja teistelt. Teda domineerib kirg, seksuaalne tung ja elav kujutlusvõime. Skorpion tahab tunda kõiki su soove ja fantaasiaid, ta tahab neid kõiki sinuga koos ellu viia. Skorpion elab armastusest ja on selle osa. Ta on samaaegselt õrn ja romantiline, tugev ja jõuline, kirglik ja tuline. Skorpionit on võimatu unustada.

JÄÄR

Jäär on see, kelle pilku sa kunagi ei unusta. Ta on metsik ja tema armastust ei suuda sa kunagi taltsutada. Sa ei saa teda iialgi päriselt omale. Tema on see, kes hoiab ohje oma käes ja viib su koos endaga taevasse tähtedeni ja sealt tagasi, kui sa peaksid tegema midagi, mis teda ärritab.

SÕNN

Sõnn on sensuaalne ja tuline. Seksikus on tema loomuses. Vastupidiselt Jäärale ei asu ta kohe asja juurde, vaid armastab eelmänge. Sõnn tahab küünlaid ja luuletusi. Ta silitab su keha, suudleb su huuli nii kaua, kuni sa nõrked, sosistab sulle kõrva meelaid sõnu, mis su kujutlusvõime tööle panevad. Tema pilk, millesarnast ei ole, riietab su lahti ja paneb su värisema üle keha. Seksuaalvahekord on kõige rahuldavam ja unustamatum. Ta ajab su pea täiesti segi.