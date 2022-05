Tunned, et su partner ei mõista sind? Need märgid näitavad, et põhjuseks võib olla sinu...

Küllap tunned, et tahaksid oma pead vastu seina peksta, sest ei suuda oma partnerit end kuidagi mõistma panna. Tervislikus suhetes valitseb tervislik suhtlus ja kõigest rääkimine, kuid seda on raske teha kui te ei suuda teineteisega edukalt rääkida.

Põhjus, miks sa end nii tunned, võib peituda selles, et sul võivad olla halvad kommunikatsioonioskused, ilma, et sa sellest ise aru saaksid. Kuidas aga mõista, et asi ongi sinus?