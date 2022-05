Ebameeldiv ilumure: mida teha, kui juuksed on jälle mustad? Juuksestilist kordab üle selle vana tuntud ja toimiva tõe

Juuksestilist Irinel de León kinnitab, et rasvaste juuste nõiaringist saab edukalt välja murda ja praegu on parim aeg, et seda teha, sest enamik inimesi on nagunii kodusel režiimil.

"Kõige suurem viga, mida inimesed oma juuste eest hoolitsemisel teevad, on see, et nad pesevad juukseid liiga tihti," kinnitab León. Niimoodi tekibki nõiaring – tunned, et juuksed on mustad, pesed neid, umbes poole päeva peal lähevad need uuesti mustaks, pesed jälle järgmisel hommikul ja nii see läheb...

Kui oled harjunud iga päev oma juukseid pesema, siis nüüd kodus olles võiksid vabalt ühe päeva vahele jätta ja sellel päeval näiteks juukseid kinni kanda, et need ei oleks sulle pidev meeldetuletus, et sa nii väga ikkagi tahaksid neid pesta.

Kui oled mõnda aega sellist režiimi järginud, märkad peagi, et juuksed ei lähegi enam nii kiiresti rasvaseks. Siis võid teha sammu edasi ja proovida peapesu vahele jätta kaks päeva. Oluline on ka muidugi see, et sa peale pesu juukseid pidevalt ei näpiks, sest siis sa muudad neid ise rasvaseks, kuna sinu käed on pidevalt mustad ka siis, kui sulle endale tundub, et need on täiesti puhtad.

Ja nii lihtne see ongi. Kui aga see nipp sulle absoluutselt ei mõju, peaksid kindlaks tegema, ega sa juhuslikult ei kasuta šampooni, mis sinu juuksetüübile absoluutselt ei sobi.

Allikas: The Everygirl