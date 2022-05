Olen nüüdseks märganud, et mehed on päevade teemaga seoses isegi sümpaatsemad kui sookaaslased, kes iseenesest peaks ju mõistma, kui rõve ja halb on sellisel ajal kuust olla. Aga vau, millise suhtumise osaks olen ma teiste naiste poolt saanud. Siin on minu TOP 5 lausetest, mida ma enam kunagi kuulda ei taha ega soovita öelda kellelegi, kelle jaoks on päevad midagi enamat kui “natuke emotsionaalne olen ja jube suur šokolaadi isu on ka”!