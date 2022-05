13 aastat hiljem oma tõelise pale paljastanud mehe kaaslane: hiljem muidugi sain aru, et märke oli pidevalt

Ohumärke, mis viitavad sellele, et sinu partner ei käitu sinuga päris õigesti on palju, kuid armunutena kipume me punased tuled ise rohelisteks mõtlema. Oma kogemust ebaterve partneriga jagab Naisteka lugeja:

"13 aastat, enne kui paljastus tema tõeline pale. Hiljem muidugi sain aru, et märke oli pidevalt olemas, aga ei osanud lihtsalt märgata. Üks oluline aspekt on näiteks enese üle naermise oskus - see on väga suur märk inimese tervest suhtest iseendaga. Isegi kui tema üle visatakse nalja seltskonnas (juhul kui see pole tõesti sihilikult alandava sisuga nali).

Sellistele kahepalgelistele inimestele on ennekõike tähtis nende reputatsioon, seda eriti võimu ja jõukuse redelil kõrgemate inimeste silmis. Neile on omane tõlgendada asju omal viisil ja tihti väga kummaliselt ja vääral viisil. Neil on enestele loodud nagu mingi alternatiivmaailm, kus nad suudavad mõelda, mida teised inimesed võiks mõelda ja siis nad jäävad seda veel ka uskuma ning käituvad vastavalt enda uskumustele."