VIDEO | Valgete ketside hooaeg on käes. Niimoodi toimides kaob tänavatolm ja tulemus on säravvalge!

TikToki kasutaja carolina.mccauley, kes on tuntud erinevate ilu- ja koduvaldkonna häkkide poolest, jagab videot, kuidas mitte-nii-säravvalged ketsid uuesti imeilusaks saada. Ja mis kõige toredam — aega kulub väga vähe, vahendeid minimaalselt ja need vahendid on äärmiselt suure tõenäosusega sul juba kodus olemas ka.