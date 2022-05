Nõutu naine: nii kui ilmad on väheke soojemad, tõmbab mees õhtuti ula peale. Kuidas teda sellest kombest võõrutada?

“Sain juba suhte alguses aru, et mu kaaslane on keskmisest suurem autosemu. Mis seal ikka, hobisid võib ju olla, tore, kui oskab midagi oma kätega teha. Aga eelmisel aastal tekkis küll tunne, et ela juba nagu teismelisega… Õhtul tuleb töölt, vahetab riided ära ja läheb garaaži! Me elame korteris, nii et ta käib Nõmmel ühes garaažis, kus tema semud samuti autosid putitavad. Ja niimoodi nad on seal poole ööni välja.

Seda ei pea mainimagi, et ta eelistab enamiku osa nädalavahetustest ka seal veeta. Olen vahel talle õhtuti vastu jalutanud ja uudishimust nina sisse pistnud — õnneks nad seal ei joo ega tee muid nõmedusi, putitavadki rahulikult oma autosid, mis odava hinnaga kokku ostetud. Aga see hasart on nii suur ja kõik see tuleb ju sellest ajast, mis me võiksime koos olla. Samas ei taha olla see vinguv naine, aga mõtlen juba ahastusega, et kohe-kohe hakkab see ula peal olemise aeg jälle pihta!