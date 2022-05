KUULA SAADET| Väärt amet: toitumis- ja imetamisnõustajal on tööpõld lai

Esmapilgul võib tunduda, et oleme hakanud ühiskonnas rohkem rääkima toidust ja toitumisest, kuid Rahvatervise Akadeemia asutaja ja toitumisterapeut Siret Saarsalu on seda meelt, et pigem räägitakse kaalu langetamisest, kuid tervise pool jäetakse tahaplaanile.