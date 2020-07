Juba varasemates intervjuudes on nii Kirke kui ka Magnus tunnistanud, et neil on ääretult kokkuhoidev perekond ja tänaseni veedetakse palju aega koos. Kui Magnus on pigem rahulikuma natuuriga, siis Kirke tunneb, et tema on jutukas.

Vennalt on Kirke õppinud, et olenemata sellest, kui raske elus on, alla anda ei tohi. “Pea püsti ja kõik raskused ületame kas üksi või koos. Ta on mul alati olemas ja minu jaoks väga tähtis,” kinnitab naine. “Ta annab mulle rasketel hetkedel väga palju jaksu, et edasi pingutada. Kui tema on nii keerulistel hetkedel hakkama saanud, siis miks mina ei peaks?”

Edasi saab loos lugeda Kirke ja Magnuse lapsepõlvest, isa kaotusest ülesaamisest, venna jälgedes sammumisest ja Kirke suurest kaalukaotusest, millele järgnes spordiala vahetus.