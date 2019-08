Gerd Kanter: kui maast madalast eesmärke seada, jõuab laps kaugemale

“Võistlemine õpetab kaotustega toime tulema — enamasti õpetavad kaotused rohkem kui võidud ja kaotustest saab teha järeldusi, miks seekord hästi ei läinud,” teab sportlane. “Ühel hetkel sukeldub laps paratamatult karmi reaalsusesse ja siis tuleb see oskus kasuks. Ei saa loota, et elu kannab meid ise edasi — me peame nägema vaeva, et oma unistused teoks teha. Kui maast madalast eesmärke seada, jõuab laps kaugemale.”

Gerd üritab vaikselt pojale ka eesmärkide seadmist õpetada. “Ta on natuke küll veel liiga väike, aga liikumise kaudu ikka püüan talle väikesi eesmärke seada,” tunnistab ta. “Vahel teeme näiteks aja peale jooksu ümber maja, lastele väga meeldivad sellised mängud.”

