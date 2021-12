Heleeni suurim seksikahetsus: lubasin sõbrannadele, et võtan takso, aga helistasin hoopis eksile...

“Kõige rohkem oma elus kahetsen ma õhtut, kus olin sõbrannadega klubis ja kohe kindlasti oli minu sees sellel hetkel liiga palju promilliga jooki. Lubasin sõbrannadele, et võtan takso ja sõidan koju, kuid helistasin hoopis oma eksmehele ja nutsin talle telefoni, et igatsen teda üle kõige (olime selleks hetkeks juba pool aastat lahus olnud ja me ei olnud kuude kaupa suhelnud). Ehkki ta oli alguses tõrjuva olekuga, suutsin ma ta kuidagi oma pehme keelega ära rääkida ja ta sõitiski mulle järgi.

Ta viis mind koju ja seal ma põhimõtteliselt keeldusin temast lahti laskmast ning praktiliselt anusin teda (appi, kui piinlik), et me magaksime. Lõpuks oli ta minust vist nii tüdinenud, et asjatasime kiiresti ja tuimalt ära ning selle peale läks ta kähku minema. Hommikul, kui tahtsin helistada ja vabandada, oli ta juba mu numbri ära blokeerinud. Siiamaani mõtlen õudusega sellele ööle ja enda käitumisele ning minu lugu näitab, et alati ei ole need mehed, kes tahavad naisi vastikult ära kasutada — olen nüüd ka ise seda teinud ja kahetsen südamest.“ — Heleen, 26