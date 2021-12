Seatud eesmärgid lähevad enamasti vett vedama? On üks oluline põhjus, miks nii juhtub

Eesmärgid peavad olema

Kivi sõnab, et eesmärkide seadmine on kohe kindlasti oluline – eesmärkideta elamine on nagu plaanita autosse istumine – võid jõuda õigesse sihtpunkti, aga võid ka mitte. Seega aastavahetusel eesmärkide seadmine ei ole sugugi halb, kuid viis, kuidas eesmärke seatakse, pole tihtipeale kõige õigem.

Kivi toob välja, et näiteks seatakse endale eesmärk, et järgmine aasta suurendada sissetulekut 100 eurot. Tegelikult peaks aga mõtlema hoopis sellele, mis väärtust sa pakud, et rohkem raha saada. 100 eurot rohkem palka saada on muidugi hea, ent tähtsam küsimus on see, mida sa tegelikult tahad.

Et seada eesmärgid korralikult ja tõeliselt aru saada, mida sa tahad, talita nii:

Võta paber ja pliiats

Kirjuta, kuidas sa tahad, et oleksid sinu suhted, rahaasjad, reisid, kodu

Mõtle, mida sa üldse tahad elus saavutada, mitte ainult järgmine aasta!

Hoia oma eesmärki pidevalt fookuses

Et uueks aastaks antud eesmärk täituks, on oluline seda kogu aeg fookuses hoida. Kivi soovitab ka, et kui oled otsustanud midagi saavutada 12 kuuga, tasub see eesmärk tükkideks teha – mida sa teed sel kuul, et jõuda eesmärgile lähemale, sel nädalal ja sel päeval.

Niimoodi tegutsemine aitab liikuda eesmärgi poole. Kui aga lihtsalt unistada, et oleks äge omada suuremat sissetulekut, jääbki see vaid unistuseks.

Aastaga võib saavutada nii mõndagi

Kivi rõhutab, et aastaga on täiesti võimalik enda elu muuta. Kõige tähtsam on aga aru saada, et sa saavutad oma eesmärgi, kui muutud ise inimesena. “Soovitakse väliseid tulemusi, aga tegelikult garanteerib tulemused sisemine töö. Välismaailm peegeldab seda, mis toimub sinu sees,” ütleb ta.

Kivi võtab kokku, et põhjused, miks inimesed oma aasta alguseks seatud eesmärke ei saavuta, on vähene fookus, vähene kujutlusvõime ja järjepidevuse puudumine.

“Armu oma ideesse ja tee iga päev väikseid tegevusi, mis viivad suure eesmärgini. Tulemused ei tule üleöö!” ütleb ta.