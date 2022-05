Kolm olulist tegevust, mis aitavad vältida Eesti inimeste peamist surma põhjust

Igal aastal põhjustavad südame-veresoonkonna haigused meie riigis ligi 8000 inimese surma, mida on kaks korda rohkem, kui halvaloomuliste kasvajate tõttu. Seda mõjutab kindlasti inimeste teadmatus, mida need haigused endaga kaasa toovad ning oskamatus hinnata nende tagajärgede tõsidust. Kuid peamiselt on need meie tänapäevase mugava eluviisi tulemus. Inimesed istuvad palju ekraanide taga, on füüsiliselt väheaktiivsed, magavad vähe ning söövad palju tugevalt töödeldud toitu. Kõige selle tulemusena võivadki kujuneda kõrgenenud vererõhk, diabeet ning kõrge kolesteroolitase, mis kõik ongi südame-veresoonkonna haiguste riskifaktoriteks.

Vererõhk, kolesterool ja veresuhkur

Kuigi alati ei pruugi sümptomeid üldse olla, võivad kõrgenenud vererõhust märku anda näiteks peavalu, väsimus, närvilisus ja kohin kõrvus ning diabeedist suu kuivus, janu ja sage urineerimine. Kõrge kolesteroolitasemega on aga paraku selline lugu, et sellest keha meile märku ei anna ning see tekitab tervisele kahju vaikselt. Kolesterool on muidu organismi jaoks vajalik, kuid tuleb eristada nn halba ehk madala tihedusega kolesterooli (LDL) ning nn head ehk kõrge tihedusega kolesterooli (HDL). Meie organismile on kahjulik just LDL-kolesterooli kõrge tase, kuna see põhjustab arterite lupjumist ehk ateroskleroosi, mis võib kaasa tuua infarkti või insuldi. Oluline on nii kõrgenenud vererõhust kui veresuhkruväärtusest, samuti kõrgest kolesteroolitasemest võimalikult varakult teada saada. Tuleb regulaarselt lasta arstil oma tervist kontrollida ning vajalikud analüüsid võtta.