Raske päev? Hoia nüüd fookus neil 11 inspireerival mõtteteral

Sealjuures võib oletada, et enamik neist mõtetest on korduvad ja teine väga suur osa negatiivsed, kuna infoväli meie ümber kipub olema negatiivsete sõnumite poole kaldu. Meie mõtted aga mõjutavad meid palju enam, kui arvata oskame. Kui soovime tunda end rahulikumana, õnnelikumana, edukamana, tuleb alustada oma mõtetest ja hoida teadlikult fookuses inspireerivaid, elurõõmu ning positiivsust sisendavaid mõtteid.

Ka õnne- ja motivatsioonikoolitaja Dalí Karat rõhutab oma värskelt ilmunud raamatus „Õnn on otsus!“, et õnn on valik, mis tuleb langetada alati uuesti. „Kahjuks ei ole nii, et sa valid vaid ühe korra ja siis peaksid justkui kogu aeg õnnelik olema. Nii nagu meie päevad koosnevad tundidest, minutitest ja sekunditest, on ka kestev õnn väikeste hetkede kogum. Mida järjekindlamalt sa valid päeva jooksul oma mõtetes positiivse või neutraalse suuna, seda õnnelikuma ja mõnusamana sa seda päeva koged. Rõõmsatest päevadest saavad nädalad, nädalatest kuud, kuudest aastad – ja see ongi viis, kuidas püsivalt oma õnnelikkust tõsta,“ soovitab ta.

Seega prindi välja või kirjuta üles need õnne- ja motivatsioonikoolitaja Dalí Karati sulest pärinevad mõtteterad õnnelikkuse kohta ja pane need enda jaoks nähtavale kohale, et need oleksid sul sageli silme ees.

· Mitte tervemad inimesed ei ole õnnelikumad, vaid õnnelikud inimesed on tervemad.

· Inimesed tunnevad end õnnelikuna, kui nad tajuvad, et nende elu on tähendusrikas.

· Ükskõik kui tume pilvine taevas ka ei tundu või kui kehv periood Su elus parasjagu käsil poleks – alati on palju asju, mis on ka hästi.

· Kui ümberringi on torm ja kaos, paneb see proovile, kui sügav on südametunne Su enda sees ning millisele vundamendile on rajatud Sinu sisemine õnnelikkus.

· Igapäevane tänulikkus on üks olulisemaid õnnelikkuse alustalasid.

· Sinu õnn on (ainult!) Sinu enda vastutada!

· Iga päev ei pruugi olla ilus, aga igas päevas on midagi ilusat.

· Selgus loob kerguse.

· Õnn on lihas, mida saab treenida teadliku tähelepanu ja keskendumisega.