Oi, kui kasulik teadmine paljudele eestlastele: efektiivne viis rahunemiseks, kui närv läheb mustaks

Heliose kirjastatud praktilises raamatus „Rahulikud lapsed“ õpetab Lorraine E. Murray, kuidas viia lastega läbi mõnusaid ja rahulikke meditatsioone. Lisaks mediteerimisele õpetab ta ka täiendavaid ravimeetodeid ja üheks neist teraapiatest on tervendamissüsteem, mis kannab nime reiki – see on kasulik tööriist, mis aitab rahulikuks jääda lapsevanema või lihtsalt täiskasvanuna, kes püüab elu väljakutsetega toime tulla.