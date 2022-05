ARVAMUS | "Petmine eelkõige viletsa paarisute tulemus ja mõlemad osapooled ka võrdselt vastutavad"

"Tegelikult ei ole petmine kunagi must-valge. Muidugi on inimesi, kes kes juba loomult vastuvõtlikumad igasugustele ahvatlusetele või lihtsalt on sellised sehkendajad/flirtijad jne. kuid sellisega suhet luues võtab partner teadlikult selle riski. Tavaliselt aga ju inimene ei loo kunagi suhet mõttega, et ta on avatud võimalustele, kui need avanevad. Leian, et kui suhe jõuab punkti, kus üks osapooltest läheb petma siis üldjuhul on see suhe juba ammu enne tuksis kui petmiseni jõutakse.

Petma minnakse siis kui kodus asjad ei ole korras. Inimene vajab armastust ja hoolt ning tunnet, et temaga arvestatakse, temast peetakse lugu ning teda väärtustatakse. Kui sind aga võetakse aastaid kui iseenesest mõistetavat, ei hinnata midagi, mida sa panustad suhtesse või peresse pigem alati vingutakse ja nõutakse veelgi enamat, seejuures ise midagi vastu andmata, siis kaua sa kannatad?

Muidugi õigem oleks mitte toimiv suhe lõpetada ja siis edasi minna, aga nagu juba mainisin, elu ei ole must-valge. Asjad juhtuvad plaanimata. Samuti pole õige kellegi suunas näppu viibutada, et näe mida tegid jne. Kuigi jah enamasti just nii lähebki, ühiskond mõistab hukka, sugulased vangutavad päid ja üldse on kõigil kõige kohta oma arvamus, kuidas keegi peaks elama. Samas kas keegi on kunagi selles olukorras mõelnud, et miks need asjad nii kulmineerusid?

Petetule on ju lihtne kaasa tunda, aga vahest on see petetu just ise see, kes on oma saatuse selliseks sepistanud. Jube hea on ju näidata näpuga oma abikaasa või armukese peale sest see säästab valusast eneseanalüüsist- mida ma ise valesti tegin, et see olukord sinnani jõudis? Mida ma oleks saanud/saan teha teisiti? Tihti peale on aga valesti tehtud juba aastaid ja teisest inimesest üle sõidetud, võetud ja mitte antud vastu.