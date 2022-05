Oprah avaldab: sain aru, et hooletussejätmine on sama kahjustav kui trauma

Oprah tõdeb, et on suure osa oma töötamise ajast üritanud aru saada, kuidas stress ja trauma meid muudavad, aga kui ta alles alustas, keskendus ta liialt äärmuslikele traumeerivatele sündmustele. Sajad ja hiljem tuhanded lapsed, noorukid ja täiskasvanud jagasid temaga oma lugusid. „Kuulasin ja mõtlesin sellele, kuidas see, mida ma kuulen, sobib kokku ulatusliku neuroteadusliku uuringuga stressist loomadel. Mõtlesin korduvalt: Aa, nüüd ma mõistan. Nii trauma mõjubki. Nii mõjutab see aju ja käitumist. Ma eksisin. Sain teada tähtsaid asju, aga ma ei mõistnud, mitte päriselt,“ nendib ta.