Suvi pole alanudki, aga ilm ajab juba ahastusse? Nii saad ilmast hoolimata luua endale täiusliku suve

„On, nagu on!“ on mõte, mille kordamine võib eneselegi ootamatult luua rahu, mis tuleb olemasoleva olukorraga leppimisest. See aga ei tähenda, et ei võiks loota ja oodata paremat homset. Kolm suvekuud on ees ootamas ning igaühe võimuses on luua endale elu parim suvi. Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat jagab oma raamatus „Õnn on otsus!“ lihtsat harjutust, kuidas efektiivselt unistada ning luua enda ellu kõike seda, mida soovid.